Surteco Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Surteco liegt aktuell bei 19,51 und damit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche, der bei 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Infolgedessen erhält Surteco in Bezug auf dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter hat die Surteco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,9 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie um 22,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 0,64 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter beträgt -3,91 Prozent, wobei Surteco aktuell 17,99 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Surteco-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,15 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 15,1 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,01 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 15,1 EUR liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Surteco basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite der Surteco-Aktie in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 4,7 Prozent, was 1,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Surteco in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.