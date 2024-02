Surrozen Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Surrozen-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,28, was bedeutet, dass Surrozen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Surrozen überwiegend positiv ist. Zusätzlich wurden in den sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

Ein weiterer weicher Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang weist die Aktie von Surrozen eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Surrozen-Aktie auf 8,6 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,4 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +32,56 Prozent. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +30,14 Prozent eine positive Entwicklung, die zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.