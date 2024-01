Surrozen Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Surrozen derzeit bei 8,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,55 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +9,9 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7,64 USD, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut" gegeben.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für Surrozen analysiert. Dabei zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen deuten auf überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Surrozen hin. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Surrozen liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 63,39 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt an, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Surrozen-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.