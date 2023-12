Surrozen Aktie: Es gibt was neues!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In Bezug auf die Surrozen-Aktie zeigen diese weichen Faktoren in den letzten Monaten eine gemischte Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Netz war eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt erhält Surrozen daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die weichen Faktoren.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,83 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,94 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Surrozen auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Surrozen-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Surrozen-Aktie, wobei die technische Analyse ein besseres Bild liefert als die weichen Faktoren.