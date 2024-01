Surrozen Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Surrozen-Aktie wird aus charttechnischer Sicht gut bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +16,92 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +37,48 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für das Unternehmen nach einfacher Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Surrozen ist positiv, mit neun Tagen positiver Diskussionen und keiner negativen Diskussion in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend grün und neutral und verleiht der Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Surrozen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Surrozen-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den 25-Tage-RSI erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann Surrozen auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung verzeichnen, während das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.