Surprise! Arbeitslosenzahlen fallen auf den niedrigsten Stand seit April: Was Sie jetzt wissen müssen

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sind in der vergangenen Woche unerwartet auf den niedrigsten Stand seit April gesunken, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt trotz weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank robust bleibt. Was geschah: Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung ging in der Woche bis zum 24. September um 16.000 auf 193.000 zurück, nach einem nach unten korrigierten Wert von 209.000… Hier weiterlesen