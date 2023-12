Surna Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Cea Industries hat sich in den letzten Tagen im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um +1,3 Prozent auf einen Kurs von 0,547 USD erhöht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" betrachtet. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -22,96 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen keine wesentlichen Veränderungen für die Cea Industries erkennen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,96, was auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Cea Industries in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über die Cea Industries in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Anleger überwiegend neutral eingestellt waren, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Insgesamt gab es in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Cea Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.