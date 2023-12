Surna Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die technische Analyse von Cea Industries zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einer neutralen Lage befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 USD liegt, was einer Abweichung von -26,39 Prozent entspricht. Daher erhält Cea Industries eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,55 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich bei Cea Industries in letzter Zeit eine deutliche Verschlechterung gezeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Anzahl der Diskussionen bleibt jedoch neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit gelegentlichen positiven Tendenzen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Cea Industries.

Zusammenfassend wird Cea Industries auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des Anleger-Sentiments als neutral eingestuft.