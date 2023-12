Surna Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten Tagen war die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cea Industries gesprochen. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen zeigten eine Zunahme positiver Kommentare über Cea Industries in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer war im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cea Industries wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Cea Industries beträgt derzeit 45,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Cea Industries-Aktie beträgt derzeit 0,74 USD. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,58 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cea Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.