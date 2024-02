Surna Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Cea Industries ist laut technischer Analyse derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,67 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,535 USD um -20,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,54 USD, was einer Abweichung von -0,93 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Cea Industries waren in letzter Zeit positiv. Die Stimmung der Marktteilnehmer war im grünen Bereich, und die Aktie wird daher von der Redaktion als "Gut" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an vier Tagen dominierten. An zwei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Cea Industries als Neutral-Titel eingestuft ist. Der RSI7 liegt bei 47,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,63 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.