Surmodics Aktie: Ein wahrer Champion!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surmodics liegt derzeit bei 69,68, was 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör von 97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Surmodics derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 2,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,15 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Surmodics eine Rendite von 63,02 Prozent auf, was mehr als 1362 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4686,97 Prozent, während Surmodics nur 4623,95 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Surmodics besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Surmodics insgesamt eine "Gut"-Bewertung.