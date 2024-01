Surmodics Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Surmodics eine Rendite von -3,22 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" 19,99 Prozent unter dem Durchschnitt von 16,77 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,81 Prozent, und Surmodics liegt aktuell 1,4 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Surmodics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,35 USD, während der Kurs der Aktie bei 35,56 USD liegt, was einer Abweichung von +21,16 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +6,47 Prozent, was insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Surmodics liegt bei 50,64, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 44,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Surmodics-Aktie 2 "Gut"-Bewertungen und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 47 USD, was ein Aufwärtspotential von 32,17 Prozent bedeutet.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Surmodics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.