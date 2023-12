Surmodics Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Bewertungen von Aktien. Im Fall von Surmodics wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb das Signal als "Schlecht" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Surmodics. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt betrachtet ist die Aktie von Surmodics bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Dividendenrendite von Surmodics liegt bei 0 Prozent, was 88,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 88 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält von unserer Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Laut den Einschätzungen der Analysten der letzten zwölf Monate gibt es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Surmodics liegt bei 47 USD, was einem Anstieg um 32,02 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenmeinungen erhält die Surmodics-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.