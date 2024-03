Surmodics Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von Surmodics hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt, die im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 29,43 Prozent höher liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die bei 7,58 Prozent liegt, hat Surmodics mit 21,85 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Surmodics durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Surmodics im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,17 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 2,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Surmodics zeigen, dass überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Surmodics in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.