Surmodics Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge aufzeigen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. Bezüglich Surmodics hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Surmodics in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb Surmodics von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Von Analysten wird die Surmodics-Aktie aktuell als "Gut" eingestuft. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Surmodics vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (47 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 22,11 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Surmodics eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Surmodics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Dadurch erhält Surmodics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Surmodics mit einem Wert von 235,21 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,34, womit sich ein Abstand von 147 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.