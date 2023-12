Surmodics Aktie: Grund zur Sorge?

Die Anleger-Stimmung bei Surmodics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von Surmodics bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 89,11 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht".

Die technische Analyse ergibt hingegen eine positive Einschätzung. Die 200-Tage-Linie der Surmodics verläuft bei 29,17 USD, während der Aktienkurs selbst bei 36,93 USD liegt, was einem Abstand von +26,6 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich jedoch ein negatives Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als schwach bzw. negativ eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte Dividendenpolitik, eine gute technische Analyse und ein insgesamt schlechtes Sentiment und Buzz im Netz für die Surmodics-Aktie.