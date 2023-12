Surgutneftegaz Publichnoye aktsionernoye obshchestvo Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung und Diskussionen über Surgutneftegas Pjsc haben in letzter Zeit zugenommen, was auf ein starkes Interesse und Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs neutral ist, da der aktuelle Kurs der Aktie um -3,58 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 zeigt eine Abweichung von -10,92 Prozent, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI von 7 Tagen erhält daher ein "Neutral"-Rating, während der RSI25 die Aktie als überkauft einstuft und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Surgutneftegas Pjsc mit 1,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividende wird positiv mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.