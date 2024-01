Surgutneftegaz Publichnoye aktsionernoye obshchestvo Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Surgutneftegas Pjsc wird von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anlegerstimmung erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 91,87 und für 25 Tage bei 75,51. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt 1,94 Prozent und liegt damit 1,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Surgutneftegas Pjsc-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Surgutneftegas Pjsc-Aktie, mit positiven Anlegerbewertungen, aber negativen technischen Indikatoren.