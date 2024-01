Surgutneftegas Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Sentiment und Buzz rund um Surgutneftegas Pjsc kann über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ermöglichen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,94 Prozent, was 1,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Surgutneftegas Pjsc eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Surgutneftegas Pjsc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 28,6 RUB liegt. Der letzte Schlusskurs von 26.885 RUB liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 91,87, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 75,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" für Surgutneftegas Pjsc führt.