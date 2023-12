Surgutneftegas Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Surgutneftegas Pjsc wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 28,52 RUB liegt und der Aktienkurs (27,5 RUB) um -3,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 30,87 RUB, was einer Abweichung von -10,92 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit zehn Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Surgutneftegas Pjsc. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 3,01 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was zu einer Einstufung als "Neutral" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Surgutneftegas Pjsc in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".