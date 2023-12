Surgutneftegas Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um die Aktien von Surgutneftegas Pjsc ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gewesen. Es gab vier Tage mit positiven Diskussionen und sechs Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Surgutneftegas Pjsc.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Surgutneftegas Pjsc aktuell 15,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -4,74 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Surgutneftegas Pjsc-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Surgutneftegas Pjsc eine positive Veränderung aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis leicht negative Einschätzung für die Aktie von Surgutneftegas Pjsc auf Basis der Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index. Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation deutet jedoch auf eine positive Entwicklung hin.