Surgical Science Sweden Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie von Surgical Science Sweden weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Surgical Science Sweden-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 184,14 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 182,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -0,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für das GD200. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser aktuell bei 157,16 SEK, was einer Abweichung von +16,12 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes um die Aktie von Surgical Science Sweden zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Surgical Science Sweden.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surgical Science Sweden bei 38, was unter dem Branchendurchschnitt von 71 Prozent liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 129 auf. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.