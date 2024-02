Surgery Aktie: Das ist ein Knall!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Surgery diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Surgery, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Surgery-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 90,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitsdienstleister. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Surgery-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 33,81 USD. Der letzte Schlusskurs weicht davon -0,33 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von 16,03 weist darauf hin, dass die Surgery-Aktie aktuell überverkauft ist, was als gutes Signal interpretiert wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine positive Einstufung.