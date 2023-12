Surgery Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Surgery liegt bei 59,65, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,41 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An den meisten Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Surgery diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Surgery bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 89,11 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet wird.

Surgery erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 45 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 40,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Surgery daher eine "Gut"-Bewertung.