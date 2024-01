Surgery Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie von Surgery wird derzeit von Analysten und Investoren neutral bewertet. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV der Surgery-Aktie liegt mit 47,66 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 99, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält die Surgery-Aktie in dieser Hinsicht eine gute Bewertung.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass Surgery in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen erhalten hat, wovon 3 als gut und 1 als neutral eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten gibt es ein Aufwärtspotential von 32,43 Prozent, was zu einer guten Empfehlung für die Surgery-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Surgery-Aktie mit 33,98 USD nahe am GD200 (34,22 USD) liegt, was zu einem neutralen Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt jedoch ein gutes Signal, da der Abstand +11,7 Prozent beträgt.

Insgesamt wird die Surgery-Aktie in den verschiedenen Analysen als neutral bis gut bewertet, was Anlegern eine gewisse Sicherheit bieten könnte.