Surgery Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Surgery hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,26 Prozent erzielt, was 1,97 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 16,68 Prozent, wobei Surgery aktuell 8,59 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Von Analysten wird die Surgery-Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 45 USD, was einem Aufwärtspotential von 48,17 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Surgery in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Surgery-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Die Signalbewertung auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) ergibt insgesamt eine Einstufung von "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Surgery-Aktie sowohl von den Renditen als auch von den Analystenbewertungen positiv abschneidet, während das Sentiment in den sozialen Medien und die technische Analyse eher neutrale bis negative Signale liefern.