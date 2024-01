Surgery Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten zwölf Monaten hat Surgery insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, die sich zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" zusammensetzen. Dabei gab es 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 45 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 32,43 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 33,98 USD. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Surgery im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,26 Prozent erzielen, was 0,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 35,96 Prozent, wobei Surgery derzeit 10,69 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Surgery derzeit deutlich weniger aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister, nämlich einen Unterschied von 89,56 Prozentpunkten (0 % gegenüber 89,56 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Surgery mit 33,98 USD -0,7 Prozent vom GD200 (34,22 USD) entfernt liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 30,42 USD, was einem Abstand von +11,7 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird also der Kurs der Surgery-Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.