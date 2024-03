Surgepays Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Surgepays von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene neutral ist. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei Surgepays liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 74,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein schlechtes Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Surgepays also eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung für Surgepays hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine schlechte Bewertung erhält. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke, dass in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Zusammenfassend wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem schlechten Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der aktuelle Wert von 4.575 USD deutlich unter dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6 USD) liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (7,18 USD), wodurch die Surgepays-Aktie auch hier ein schlechtes Rating erhält. Insgesamt wird Surgepays also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem schlechten Rating versehen.