Surgepays Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Surgepays-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,4 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,04 USD) um +11,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,44 USD, was einer Abweichung von +11,03 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Surgepays-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 2, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 53,88, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Surgepays.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Surgepays diskutiert. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet stellt einen weiteren Maßstab für die Stimmung rund um Aktien dar. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Analyse eine starke Aktivität und eine positive Änderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit erhält die Surgepays-Aktie auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".