Surgepays Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Surgepays wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Auch die in den vergangenen Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Surgepays wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Surgepays in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Surgepays-Aktie ein Durchschnitt von 5,36 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,43 USD (+1,31 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,33 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+1,88 Prozent Abweichung), wodurch die Surgepays-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Surgepays für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, um den Relative Strength Index (RSI) zu berechnen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 58,76 Punkten, was bedeutet, dass die Surgepays-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Surgepays weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 51,49), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Surgepays eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.