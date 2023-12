Surgepays Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten zwei Wochen wurde Surgepays von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Surgepays in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an diesem Wert hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "schlecht" bewertet.

Die Berechnung des Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Surgepays liegt momentan bei 70 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch an, dass Surgepays weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Bereich neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Surgepays daher eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Surgepays-Aktie von 5,38 USD eine Entfernung von +0,56 Prozent vom GD200 (5,35 USD), was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 5,29 USD und weist ebenfalls auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand +1,7 Prozent beträgt.

Zusammenfassend kann der Kurs der Surgepays-Aktie als "neutral" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.