Surge Energy Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Surge Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 8,2 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,48 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20,98 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,97 CAD, was einem Abstand von -18,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Surge Energy-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu diesem Rating führt. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gibt, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 12,67 CAD auf ein Aufwärtspotential von 95,47 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Surge Energy liegt bei 60, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 77 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Surge Energy-Aktie in verschiedenen Kategorien als "Schlecht" bewertet wird, während Analysten das Wertpapier derzeit als "Gut" einstufen.