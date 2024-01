Surge Energy Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Surge Energy zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,28 CAD derzeit -16,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -22,85 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment für die Surge Energy ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Surge Energy beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Surge Energy-Aktie zeigt für die letzten 7 und 25 Tage Werte von 68 und 69,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Surge Energy-Aktie sind 5 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt also bei "Gut". Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 96,39 Prozent steigen könnte, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Surge Energy also eine insgesamt positive Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzungen.