Surge Energy Aktie: Was für ein Plan!

Die Surge Energy-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (12,67 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 90,19 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Surge Energy also eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung beim Stimmungsbild der Surge Energy-Aktie. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Surge Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,35 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,66 CAD, was einer Abweichung von -20,24 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 8,52 CAD und einer Abweichung von -21,83 Prozent eine negative Entwicklung. Auch hier erhält die Surge Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 98,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist mit einem Wert von 85,75 auf eine Überkauft-Situation hin, weshalb Surge Energy auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Surge Energy-Aktie somit gemischte Bewertungen von Analysten, in Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz jedoch positive Signale, während die charttechnische Analyse und der Relative Strength Index auf eine weniger positive Situation hinweisen.