Surge Energy Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Im vergangenen Jahr haben Analysten ihre Einschätzungen zu Surge Energy abgegeben und dabei 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Dies entspricht im Durchschnitt einem "Gut"-Rating. Auch die jüngsten Bewertungen bestätigen diese Einschätzung, da die durchschnittliche Empfehlung für Surge Energy im letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 11,58 CAD, was einen potenziellen Anstieg um 77,93 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 6,51 CAD bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Surge Energy-Aktie auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts eine negative Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt näher am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Surge Energy in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Surge Energy-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Surge Energy.