Surge Energy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Analysteneinschätzung zur Surge Energy-Aktie ist insgesamt positiv, da 5 Analysten sie als "Gut" bewerten, während 1 neutral bleibt und keine schlechte Bewertung vorliegt. Das Kursziel der Aktie wird von den Analysten auf 11,58 CAD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 67,63 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 6,91 CAD liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Surge Energy um 11,18 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 6,45 CAD, was einem Abstand von +7,13 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Surge Energy aktuell überverkauft ist, was als positiv eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in den Diskussionen über Surge Energy. Die Aktie wird daher insgesamt als neutral eingestuft, da die Intensität der Diskussionen im normalen Bereich liegt.

Insgesamt erhält die Surge Energy-Aktie von den Analysten und in den technischen Analysen überwiegend positive Bewertungen, während das Sentiment in den sozialen Medien neutral bleibt.