Surge Copper Aktie: Das ist ein Hammer

Die kanadische Bergbaufirma Surge Copper hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben. Diese beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % als niedrig einzustufen ist. Somit fällt die Bewertung der ausgeschütteten Dividende als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Surge Copper bei 0,08 CAD, was 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf dieser Grundlage wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Allerdings zeigt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage einen Wert von -20 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Surge Copper liegt derzeit bei 33. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Metalle und Bergbau Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 334 aufweisen, wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. Daher erhält sie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse signalisiert einen Relative Strength-Index (RSI) von 50, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt lässt sich die Surge Copper Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus charttechnischen Gesichtspunkten als neutral oder unterdurchschnittlich bewerten.