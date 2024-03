Surge Components Aktie: War das schon alles?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfahren hat. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Surge Components.

Der Relative Stärke Index (RSI) beträgt derzeit 35,06, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausweitung der Betrachtungsperiode auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Surge Components mit einem Wert von 8,03 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Surge Components eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11147,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.