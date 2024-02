Surge Components Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Surge Components liegt derzeit mit einem Kurs von 2,87 USD +2,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,59 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Surge Components. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch konnten signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz rund um Surge Components als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Surge Components liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11349,15 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Surge Components sowohl der RSI7 als auch der RSI25 betrachtet. Der RSI7 zeigt mit 72 Punkten an, dass die Aktie überkauft ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 53,62, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält das Surge Components-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.