Surge Components Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Surge Components-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 3 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,73 USD liegt, was einer Abweichung von -9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 2,9 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,73 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -5,86 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Surge Components eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält Surge Components basierend auf der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Surge Components derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11197.18%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Surge Components liegt bei 54,55, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".