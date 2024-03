Surfilter Network Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung ihrer Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Surfilter Network weist mit einem Wert von 279,96 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Branchenvergleich erzielte Surfilter Network in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,72 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -18,52 Prozent, was eine Outperformance von +20,24 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Surfilter Network mit einer Überperformance von 15,18 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Surfilter Network abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz im Internet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Surfilter Network-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 33,94 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Surfilter Network.