Surfen zu einer Welt: Strategische Konferenz zum 125th-Anniversary von Shanghai Jahwa

Shanghai, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) -Shanghai Jahwa United Co., Ltd (SH.600315) veranstaltete kürzlich die Online-Strategiekonferenz „To Beauty to Youth" 2023. Auf der Veranstaltung hielt das Management-Team unter der Leitung von Alex Pan, Chairman und CEO von Shanghai Jahwa, die Errungenschaften von Jahwa im vergangenen Jahr und seine langfristige Vision, einschließlich Unternehmensstrategie, Trends und Entwicklung, Markeninnovation und ESG-Management. Das Team lud auch externe Experten und Partner ein, um über Konsumtrends und Wachstumspfade in der neuen Ära zu diskutieren.Alex Pan, Chairman und CEO von Shanghai Jahwa, erläuterte in seiner Grundsatzrede „Innovation to Excellence" die Geschäftsergebnisse des Unternehmens für 2022 und die Unternehmensstrategie für 2023. „Da sich die nationale Wirtschaft allmählich von einem schnellen Wachstum zu einer qualitätsorientierten Entwicklung wandelt, kann man eine Reihe positiver Signale aus der allgemeinen Erholung des Konsums beobachten. Dies ist ein starker Schub für die gesamte Schönheits- und Körperpflegeindustrie. Als Branchenführer arbeitet Shanghai Jahwa kontinuierlich an der Verbesserung von Differenzierung, F&E-Investitionen, Ressourcenoptimierung, Produktivität und Kapitaleinsatz. Das Unternehmen macht mit einer soliden Betriebsführung und einem soliden Management ständig Fortschritte."Im Jahr 2023 soll Jahwa's 123-Betriebsprinzip die Markeninnovation vorantreiben. Jahwa setzt auf Kompetenz, Premiumisierung und Erlebnisorientierung, um den Markenwert zu steigern. Das Unternehmen drängt auf Fachwissen in den Bereichen Marke, Segmentierung und Produkt und schafft durch seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie seine Marketingfähigkeiten mehr und bessere Produkte für die Verbraucher. In Bezug auf die Markeninnovation hat das Unternehmen ein Konzept für einen langfristigen, nachhaltigen und einprägsamen Service für die Verbraucher entwickelt. Darüber hinaus hat sich Shanghai Jahwa ständig an die Markttrends angepasst und seine Produkte weiterentwickelt, um die Positionierung, Produkte, Zielgruppen und Verpackungen zu verbessern. Inzwischen konzentriert sich das Unternehmen auf Erlebnis, Verbesserung der Verbrauchererfahrung auf drei Dimensionen für Markeninnovation und Serviceverbesserung.Als langfristiger Akteur, der die Konjunkturzyklen durchläuft, hat sich das Unternehmen der Schönheit verschrieben und hält an seiner Mission fest, die besten Gesundheits- und Schönheitsprodukte und -dienstleistungen zu entwickeln, um den Wert für Verbraucher, Mitarbeiter, Aktionäre und die gesamte Gesellschaft zu maximieren. Für die Zukunft hofft Shanghai Jahwa, eine neue Stufe der Exzellenz zu erreichen und chinesische Marken zu repräsentieren, die mit internationalen Marken auf der Weltbühne konkurrieren können. Shanghai Jahwa hat sich zum Ziel gesetzt, der Welt die chinesische Schönheit zu präsentieren.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083574486073Video – https://mma.prnewswire.com/media/2039003/video_1.mp4 (https://mma.prnewswire.com/media/2039003/video_1.mp4)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2038922/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/surfen-zu-einer-welt-strategische-konferenz-zum-125th-anniversary-von-shanghai-jahwa-301780779.htmlPressekontakt:xiaofen1@jahwa.com.cnOriginal-Content von: Shanghai Jahwa, übermittelt durch news aktuell