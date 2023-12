Surefire ResourcesL Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) der Surefire Nl-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Surefire Nl.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,009 AUD liegt, was eine Abweichung von -55 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Surefire Nl eingestellt waren. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Surefire Nl von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktivität und Stimmungsänderung für Surefire Nl zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Surefire Nl somit mehrheitlich "Schlecht"-Bewertungen basierend auf verschiedenen Bewertungsmethoden und Analysen.