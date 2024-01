Supremex-Anleger sollten sich noch gedulden!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz zu Supremex in den sozialen Medien. Daher bewerten Analysten die Aktie als "Neutral". Es gab insgesamt 1 Analystenbewertung für Supremex in den letzten zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist.

Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 117,86 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,2 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Häufung von positiven Meinungen und Themen rund um Supremex in den vergangenen Wochen. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass die Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage als "Schlecht" bewertet wird, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Supremex daher auf verschiedenen Analysegrundlagen mit einem "Neutral"-Rating versehen.