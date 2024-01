Supremex Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die charttechnische Analyse der Aktie von Supremex zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 5,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,2 CAD liegt, was einem Unterschied von -16,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung. Dieser beträgt aktuell 4,07 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,19 Prozent) liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Supremex-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung für Supremex basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Analysen aus dem letzten Monat liegen nicht vor. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 117,86 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Supremex insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.

Die Dividendenrendite von Supremex beträgt derzeit 3,11 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 % für "Papier & Forstprodukte". Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Einstufung der ausgeschütteten Dividende als "Neutral" vorgenommen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben einen positiven Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Supremex. In den letzten Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Supremex als "Gut" angemessen bewertet.