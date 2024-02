Supremex Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Supremex wurde der 7-Tage-RSI auf 46,67 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 46,92 Punkte berechnet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Die Dividendenrendite von Supremex liegt derzeit bei 3,11 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,15 Prozent liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Supremex beträgt 4 und zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich also eine optimistische Einschätzung für die Aktie von Supremex.