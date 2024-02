Safilo Aktie: Alles nach Plan!

Die Safilo Spa wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,01 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1.116 EUR) um +10,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,97 EUR, was einer Abweichung von +15,05 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Safilo Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Safilo Spa-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Safilo Spa ist derzeit insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Safilo Spa insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Damit ist Safilo Spa insgesamt ein "Neutral"-Wert.