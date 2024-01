Supremex Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Supremex liegt bei 67,16, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 38,92 und weist ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 4. Dies bedeutet, dass die Börse 4,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Supremex zahlt. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Wert in der Branche "Papier & Forstprodukte" bei 324, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird er daher als "gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 1 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "gut", bestehend aus 1 "gut"-, 0 "neutral"- und 0 "schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 9,15 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 117,86 Prozent, was einer "gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Supremex daher eine "gut"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Supremex gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Supremex daher auf dieser Stufe ein "neutral"-Rating.