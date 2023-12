Supremex Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Aktie von Supremex wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,07 liegt sie 99 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (319,19). Dies deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Supremex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 35, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 52,17 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen dominierten eher negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Supremex-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,18 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 3,96 CAD, was einem Unterschied von -23,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,07 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-2,7 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Supremex-Aktie aus fundamentalen, technischen und Anleger-Stimmungsaspekten insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.