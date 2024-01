Supremex Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Dividendenrendite der Supremex-Aktie beträgt aktuell 3,33 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik neutral. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Supremex eine Performance von -24,19 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche eine Underperformance von -13,59 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Rendite mit -10,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Supremex-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Supremex-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,08 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,36 CAD liegt, was einem Unterschied von -14,17 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Kurs von 4,06 CAD, was einem Anstieg um +7,39 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Supremex-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher neutral bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Supremex bei 4,61, was unter dem Branchendurchschnitt von 323,24 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.